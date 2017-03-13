Александр Кабанов: Мы должны добиваться честных выборов 2 13.03.2017, 12:49

Александр Кабанов

Фото: «Наша Ніва»

Если власти не пойдут на переговоры – будет говорить улица.

Активист из Березы Александр Кабанов рассказал «Нашей Ниве», почему считает нужным выходить на улицы, как пришел в политику, и объяснил, почему не боится ставить перед собой, на первый взгляд, неразрешимые задачи.

- Лукашенко «заморозил» действие Декрета №3. Может, тогда не стоит продолжать Марши?

- Стоит. Людям нужно выйти на улицы, чтобы они почувствовали и поняли, что это их заслуга. И те, кто участвовал в предыдущих шествиях, это прекрасно понимают. Пусть это и не отмена декрета, но власть пошла на уступки. И это надо донести людям, которые не вышли на Марш. Много было людей, которые относились пессимистично и говорили: «Ничего вы не добьетесь». Были и те, кто говорил, что надо сидеть в кабинетах и договариваться. В кабинетах мы не договорились бы никогда, это 100%. Никогда.

- А встреча с мэром Бреста во время Марша?

- Я туда не пошел. Это была даже не бессмыслица, а попытка сорвать Марш. Смотрите, приглашали людей именно на марш, а не прийти куда-то беседовать с чиновниками. И тут вдруг актовый зал, мэр приехал в воскресенье ... Ну, хорошо все то, что хорошо кончается. Но я считаю, что на подобные мероприятия звать кого-то из чиновников - как минимум глупо. Ведь «мэр» - чиновник, который не решает ничего. Он не имеет отношения к принятию декрета. Он не может его отменить. Кто-то там говорил, вот, мэр может передать ... Мы сами передадим намного лучше. Маршем по улицам можно передать больше.

- А в Березе не планируется Марш?

- Да, планируем сделать и здесь.

- Но ведь раньше не проводили.

- Я считаю, что такое движение должно быть сверху вниз. Минск. Затем областные центры, затем регионы. Если бы не прошел раньше Марш в столице, то ничего не стоило бы начинать в маленьких городах. Людей бы не было, они бы испугались.

А когда они посмотрели - сколько людей было в Минске, в Бресте ... Плюс еще же многие и не смогли поехать. А те, кто смог, те вернулись, рассказали друзьям, сказали, что это круто. И вот когда я уже после брестского Марша приехал, люди начали подходить ко мне и говорить, что следует провести и в Березе. Ранее обращений таких не было.

- Вы же фермер, да?

- Да. Надел небольшой, гектар. Занимаюсь мясом: кролики, свиньи, гуси, индюки, куры. Утки были, перепелки ... Но сегодня пришлось почти все хозяйство «позабивать». Я работаю так: рощу, выкармливаю поголовье и после за зиму убиваю. Весной снова начинаю растить новое поголовье.

Это мой заработок, за это живу. Оформлен как человек, живущий с надела. То есть сам я не тунеядец.

- А что же тогда вы взялись за эти Марши?

- Я был кандидатом в депутаты. И первым пунктом программы у меня была отмена декрета. Когда встречался с избирателями, много говорил об этом. И получается, что после выборов нужно продолжать, хотя меня в парламент и не пустили. Надо работать над тем, что обещаешь, любыми методами.

И этот метод, который мы используем сегодня - он абсолютно правовой. Мы не нарушаем закон.

Да и вообще, Декрет №3 - верхушка айсберга. Все идет одно за другим, начиная с выборов. Мы не выбирали тех депутатов, их назначили. И поэтому они подпишут любой закон: сегодня «декрет о тунеядцев», завтра еще какой-нибудь. Они уже задушили ИП.

Ко мне приезжали друзья из Германии, спрашивают: «А какие дотации? Как государство поддерживает? »Я смеюсь, говорю - о чем вы? Они были в шоке.

- А сами вы откуда?

- Родился в Витебской области, после жил в Барановичах. Затем познакомился с женщиной отсюда, женился и переехал в Березу. Работал здесь тренером - единоборства. В том числе и милицию тренировал.

- А сейчас они вас скручивают на акциях?

- Ну, они с уважением ко мне относятся. Чтобы дубинкой ударили или что-то такое - не было никогда.

- Как стали фермером?

- Этим я занялся не так давно, лет пять назад.

До этого вот, тренировал. После был в Москве, у меня была своя строительная фирма. А в 2008 году что-то разочаровался в этом городе - деньги там зарабатываются легко, но жить там невозможно. И вернулся в Беларусь.

- А почему вас понесло в политику?

- Это личное. Долгая история ...

- Ну поделитесь, если не секрет.

- Работал я с такой кaмпанией «Трайпл» ... И меня «нагрели» на 50 тысяч долларов.

- Это как?

- Они со мной не рассчитались, плюс пытались уголовное дело еще завест... Я был в шоке. Как это так, на президентском объекте такое происходит?

Долго отходил от этого. У меня было несколько объектов - в Пуще та резиденция, а в Могилеве строили некоему профессору дом.

Там с людьми тоже не рассчитались и кто-то дом поджег. Он не сгорел, подожгли, чтобы напугать ... Имитация. И этот поджог хотели на меня повесить, я чуть выкрутился из этого всего.

И понял, что происходит что-то не то. Начал читать, занялся политикой, вышел на Объединенную Гражданскую Партию.

- А на президентских выборах за кого голосовали?

- Не участвовал вообще. Принципиально.

- Короткевич не нравится?

- Нет.

- На День Воли в Минск приедете на акцию?

- Да, конечно. Ведь нужно, чтобы декрет был отменен, а не заморожен. Это первое. Второе - чиновники, которые его готовили ... Они работали над ним год. Ели народные деньги. Этих чиновников нужно привлечь к ответственности, так просто отпускать их нельзя. Вот слесарь на заводе, если испортил деталь – у него вычислять из зарплаты за нее, накажут. А чиновники что попало делают и ни за что не отвечают.

- Но давайте будем честными: добиться, чтобы в нашей стране привлекли чиновников к ответственности ... Это фантастика.

- Я скажу так: год назад было фантастикой даже заморозить Декрет. И если люди поверят в свои силы, что они могут добиться - то это не будет фантастикой.

- Так а что у нас сегодня - оттепель получается? Декрет заморозили, в Куропатах стройку остановили ...

- Это не оттепель. Это очень плохая экономическая ситуация. Наше правительство просто ведете себя осторожно, так как надо с Европой как-то общаться. Европа не поймет, если вновь пойдут в ход дубинки, наручники и так далее. А Россия же - что там недавно сказал Медведев? «Хватит нас шантажировать», да? У них ситуация очень сложная и без нас.

Но нельзя забывать, что наше государство может репрессии вернуть в любой момент. Если та же Россия скажет, мол, хорошо, вот вам деньги - то помчится.

- Но акции все равно следует продолжать?

- Главное, чего мы можем добиться акциями - изменений в избирательном законодательстве. Например, убрать досрочное голосование.

- То есть постепенно вы планируете перейти к другим акций, направленным на другие цели?

- Конечно. Ведь Декрет - продукт наших депутатов. И он еще не самое главное. Завтра-послезавтра придумают еще что. В бюджете проблемы, деньги искать надо. Отменой декрета проблемы не решить.

Смотрите, у нас здесь в Березе два предприятия закрываются: «Теплоприборы» и мотороремонтный завод. Скоро, наверное, будут сокращения даже на маслосырзаводе.

Власть не умеет создавать рабочие места, вот в чем проблема. По их законам сегодня инвесторы сюда не пойдут. А денег у страны нет. Замкнутый круг.

В Россию не поедешь, сегодня там таких зарплат, как раньше, нет.

И как изменить что-то в таких условиях? Если вы говорите, что депутатов не выбирают, то нужно свое брать на улицах, да?

Чтобы власть дала четкий сигнал, что готова к переговорам ... но нет, у нас привык говорить один человек. И он привык, что его надо слушать. Он не готов, что кто-то придет и скажет, мол, ты делаешь неправильно. Для него это будет как персональная оскорбление.

Так вот, когда власть дает четкий сигнал, что давайте проблемы вместе обсуждать и решать, то не будет никаких маршей. Но надо приглашать на такие обсуждения не Мясниковича, не Прокоповича, надо приглашать настоящих предпринимателей. И их предложения принимать. Не упираться, а принимать. Вот это будет сигналом.

У рабочего сколько сегодня зарплата? Пусть чиновники получают среднюю зарплату по стране. Тогда они будут заинтересованы в ее повышении.

И если результатов нет, то чиновникам не нужно кого-то винить. Вы же сидите там в правительстве. И если что-то идет не так - то это ваша вина.

Так что должен быть стол переговоров, такой настоящий ... Но я не вижу никакого движения в этом направлении со стороны власти … В такой ситуации – только улица.