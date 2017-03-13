Белоруска вышла в 3-й круг квалификации турнира в Шеньчжене 1 13.03.2017, 13:10

Вера Лапко

Во втором раунде Вера Лапко победила первую сеяную в квалификации голландку Лесли Керкхоф.

Вера Лапко (293 ВТА) вышла в 3-й круг квалификации турнира в Шеньчжене (Китай, призовой фонд — $60,000), сообщает «Прессбол».

Во втором раунде белоруска в двух сетах переиграла первую сеяную в квалификации голландку Лесли Керкхоф (163 ВТА) — 7:6 (4), 7:6 (1).

Вера Лапко (293 ВТА, Беларусь) — Лесли Керкхоф (163 ВТА, Нидерланды, 1) — 7:6 (4), 7:6 (1)