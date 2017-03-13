закрыть
13 марта 2017, понедельник, 13:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дмитрий Дашкевич вышел на свободу

2
  • 13.03.2017, 13:27
Фото: «Радыё Свабода»

Лидер «Молодого фронта» был осужден на трое суток за акцию в защиту Куропат.

13 марта после ареста на свободу вышел активист Дмитрий Дашкевич. Пресса ожидала его возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, однако активиста выпустили из Первомайского РУВД Минска. Там его встретил тесть, отец Анастасии Положанко.

Напомним, Дмитрий Дашкевич был осужден на трое суток административного ареста за акцию в защиту Куропат, его задерживали в прямом эфире.

Дашкевич рассказал, что условия в камере ужасные — очень душно. Он также пообещал написать жалобу в санэпидемстанцию на «невыносимые условия».

По его словам, один из милицейских начальников поблагодарил его за оборону Куропат и высказал надежду, «что все у вас 25 марта получится».

Фото: «Радыё Свабода»


Мнение

Будем вместе, и Беларусь станет свободной
Будем вместе, и Беларусь станет свободной Евгений Афнагель
Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип
Отступление перед народом
Отступление перед народом Виталий Портников
Сдайте Путина!
Сдайте Путина! Олег Кашин


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные