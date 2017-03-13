Дмитрий Дашкевич вышел на свободу 2 13.03.2017, 13:27

Фото: «Радыё Свабода»

Лидер «Молодого фронта» был осужден на трое суток за акцию в защиту Куропат.

13 марта после ареста на свободу вышел активист Дмитрий Дашкевич. Пресса ожидала его возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, однако активиста выпустили из Первомайского РУВД Минска. Там его встретил тесть, отец Анастасии Положанко.

Напомним, Дмитрий Дашкевич был осужден на трое суток административного ареста за акцию в защиту Куропат, его задерживали в прямом эфире.

Дашкевич рассказал, что условия в камере ужасные — очень душно. Он также пообещал написать жалобу в санэпидемстанцию на «невыносимые условия».

По его словам, один из милицейских начальников поблагодарил его за оборону Куропат и высказал надежду, «что все у вас 25 марта получится».