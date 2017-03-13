Археологи обнаружили древний дворец библейских времен 13.03.2017, 13:44

В Иракском городе Мосул под руинами мечети найден древний ассирийский дворец.

Об этом сообщает издание Страна.ua со ссылкой на N+1.

По словам археологов, находка датируется VII веком до нашей эры. Мечеть Юнуса, под которой было сделано открытие, также являлась памятником архитектуры XIV века н.э, но была взорвана террористами ИГИЛ.

Группа из пяти исследователей во главе с Лайлой Салих спустилась в тоннель под мечетью, который ранее прорыли террористы, и нашла большую мраморную плиту с клинописной надписью царя Асархаддона. Плита датируется 672 годом до нашей эры. В другой части туннеля нашли еще один древний каменный рельеф.

Отмечается, что все туннели уже были осмотрены ИГИЛ, и все ценное могло быть вывезено.