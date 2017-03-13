Бобруйчанин: На честных выборах Лукашенко давно бы лишился власти 13.03.2017, 13:46

Участники протестов требуют проведения открытых выборов.

Сайт Charter97.org вел онлайн с акции в Бобруйске, один из участников митинга рассказал, почему Лукашенко должен уйти:

- Выборы в 1994 году – это последние честные выборы в Беларуси. Это был единственный раз, когда я голосовал за Лукашенко. Если бы у нас были честные выборы в стране – он бы давно лишился власти. Есть такая притча. Был дракон, который нападал деревню, спускался с горы, обижал людей. Один человек пришел и убил дракона. Но остался среди его богатcтв и сам превратился в дракона. Лукашенко стал драконом. Мы допустили огромную ошибку в 1996, когда позволили ему поменять конституцию. Он больше не президент – он бизнесмен. Если появляется в стране какой-то доходный бизнес – Лукашенко подминает его под себя. Так было , когда появились Евроопты, логистические центры. Если у него спрашивают: откуда у вас золотые часы или майбах, он отвечает – мне подарили друзья бизнесмены. А если бы я пришел в налоговую и ответил: мне подарили друзья бизнесмены. Смешно?