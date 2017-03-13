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Целовавшая Путина комиссар «Наших» добилась грин-карты США

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  • 13.03.2017, 14:00
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Мария Дрокова

Бывшая комиссар движения «Наши» готова бежать в Америку из России.

Бывшая комиссар движения «Наши» Мария Дрокова, награжденная в России орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени, получила грин-карту США, о чем с восторгом сообщила в своем инстаграме, пишет Московский комсомолец.

«Я так рада и благодарна, — написала Дрокова, — получить грин-карту и стать ближе к гражданству в моей родной стране США».

Страница Дроковой до сих пор существует на сайте «Росмолодежи»: там говорится, что девушка пришла в движение «Наши» в 2005 году, с июня 2006 по декабрь 2007 являлась участницей «молодежной идеологической группы В.Суркова, идеологом движения НАШИ, а с марта 2007 — руководителем московского штаба движения».

Помимо этого, Дрокова также являлась «федеральным спикером» ликвидированного к настоящему моменту прокремлевского молодежного движения. Тогда она позировала в майках с изображением президента и, в частности, написала донос на оппозиционного активиста Виталия Шушкевича, сжегшего книгу выступлений Суркова.

Кроме того, девушка получила известность за поцелуй с Владимиром Путиным, однако в итоге, после избиения журналиста Олега Кашина, отошла от проправительственных взглядов и занялась бизнесом, поначалу придя в руководство компании Acronis, а позже занявшись международным пиаром.

При этом о пути Дроковой, оставившей «Наших» в 2012 году, датским режиссером Лизе Бирк Педерссен был снят документальный фильм под названием «Поцелуй Путина».


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