СБУ изучит выступление россиянки Юлии Самойловой в Крыму 1 13.03.2017, 14:14

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Юлия Самойлова

Служба безопасности Украины (СБУ) изучит выступления представительницы России на "Евровидении 2017" в оккупированном Крыму.

После рассмотрения этого вопроса будет принято решение о ее въезде на территорию Украины, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Подчеркиваю, наша позиция будет основана исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности", – добавила Гитлянская.

12 марта 2017 года в России завершился внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе "Евровидение 2017". По его итогам РФ в Украине будет представлять Самойлова с песней Flame Is Burning.

Певица с детства прикована к инвалидной коляске. По ее словам, она стала инвалидом из-за неудачно сделанной прививки от полиомиелита. Девушка была участницей торжественной церемонии открытия Паралимпийских зимних игр 2014 в Сочи.

Вскоре стало известно, что летом 2015 года Самойлова выступала в оккупированном Крыму: она участвовала в гала-концерте "Мир спорта и добра" в Керчи. Проезд в Крым без прохождения украинской таможни (с территории России) является нарушением украинского законодательства.

В мае 2016 года нардеп Антон Геращенко отмечал, что если Россия отправит на "Евровидение" артистов из санкционного списка, они не смогут попасть в Украину. В сентябре 2016 года эту информацию подтвердил и министр культуры Евгений Нищук, добавив, что в России "достаточно порядочных исполнителей".

Украина получила право на проведение "Евровидения 2017" после победы Джамалы с песней "1944" на конкурсе прошлого года. Конкурс пройдет в Международном выставочном центре Киева.