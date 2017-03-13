закрыть
13 марта 2017, понедельник, 16:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

БАЖ обжалует задержания белорусских журналистов в суде

1
  • 13.03.2017, 14:16
  • 7,957

Будут рассматриваться обстоятельства препятствия в профессиональной деятельности.

Юрист Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев в интервью «Радые Свабода» заявил, что БАЖ будет требовать возбуждения уголовного дела по факту препятствия журналистам в их профессиональной деятельности:

«Будем обращаться с письмом в прокуратуру и, возможно, в Следственный комитет, чтобы расследовали обстоятельства того, как милиционеры мешали журналистам работать. За это надо отвечать по закону. И, безусловно, будем жаловаться министру внутренних дел Шуневичу на его подчиненных».

На акциях протеста 12 марта и после них были задержаны 19 журналистов и блогеров, пятерых будут судить. В числе задержанных журналистка Свободы Галина Абакунчик, официально причины задержания не назывались.


Мнение

Забота о безопасности виртуального «союза»
Забота о безопасности виртуального «союза» Роман Яковлевский
Будем вместе, и Беларусь станет свободной
Будем вместе, и Беларусь станет свободной Евгений Афнагель
Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип
Отступление перед народом
Отступление перед народом Виталий Портников


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные