БАЖ обжалует задержания белорусских журналистов в суде 1 13.03.2017, 14:16

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Будут рассматриваться обстоятельства препятствия в профессиональной деятельности.

Юрист Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев в интервью «Радые Свабода» заявил, что БАЖ будет требовать возбуждения уголовного дела по факту препятствия журналистам в их профессиональной деятельности:

«Будем обращаться с письмом в прокуратуру и, возможно, в Следственный комитет, чтобы расследовали обстоятельства того, как милиционеры мешали журналистам работать. За это надо отвечать по закону. И, безусловно, будем жаловаться министру внутренних дел Шуневичу на его подчиненных».

На акциях протеста 12 марта и после них были задержаны 19 журналистов и блогеров, пятерых будут судить. В числе задержанных журналистка Свободы Галина Абакунчик, официально причины задержания не назывались.