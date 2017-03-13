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Норвежские хоккеисты провели самый долгий матч в истории

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  • 13.03.2017, 14:29
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Встреча продолжалась рекордные 217 минут и 14 секунд.

В Норвегии хоккейные команды «Сторхамар» и «Спарта» провели самый длинный матч в истории, пишет ria.ru.

Чтобы определить победителя, команды в матче плей-офф были вынуждены провести восемь овертаймов. Матч начался 12 марта в 18:00 по местному времени и закончился только в 2:32 13 марта. Общая продолжительность игры составила рекордные 217 минут и 14 секунд чистого времени.

Таким образом норвежцами был побит рекорд, установленный 24 марта 1936 года. Тогда команды «Детройт Ред Уингс» и «Монреаль Канадиенс» боролись в матче плей-оффа Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на протяжении 176 минут и 30 секунд.

Из-за необычной продолжительности матча люди стали заявлять о пропаже своих близких, которые пошли на хоккейный матч и не вернулись, ссылается на сообщения местной полиции FoxSports.

Встреча закончилась победой «Сторхамара» со счетом 2:1.


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