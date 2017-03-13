Лоукост Ryanair выходит на украинский рынок 2 13.03.2017, 14:40

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В Беларусь лоукостеры по-прежнему не пускают.

Авиакомпания Ryanair приняла решение о выходе на украинский рынок. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Министр опубликовал анонс Мининфраструктуры, в котором сообщается о запланированной на 15 марта пресс-конференции министра инфраструктуры и коммерческого директора Ryanair.

В среду, 15 марта, в Киеве состоится совместная пресс-конференция министра инфраструктуры Владимира Омеляна и коммерческого директора компании Ryanair Дэвида О 'Брайана, сказано в сообщении Мининфраструктуры.

В тот же день во Львове должна состояться пресс-конференция Омеляна, О 'Брайана и руководства международного аэропорта Львов.

Напомним, в феврале сообщалось, что авиакомпания Ryanair близка к принятию решения о выходе на украинский рынок.

Как заявлял Омелян в интервью телеканалу 24, новый лоу-кост уже осенью начнет полеты из Львова в города Европы. Однако министр отказался сообщить имя компании, отметив, что сейчас идет переговорный процесс, и по договоренности с авиаперевозчиком он не имеет право разглашать его название.

Ранее в Ryanair предпочитали воздерживаться от комментариев по поводу своего выхода на украинский рынок.