Дональда Туска вызвали на допрос в прокуратуру Варшавы 13.03.2017, 15:35

Долнальд Туск

Фото: EPA/OLIVIER HOSLET

Президента Совета Евросоюза Дональда Туска вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Дело касается несанкционированного властями Польши сотрудничества бывшего руководства Службы военной контрразведки Польши и российской ФСБ. Об этом сообщил «Польскому радио» представитель прокуратуры Михал Дзеканьский.

«Дональд Туск вызван в качестве свидетеля по делу против бывших руководителей Службы военной контрразведки Польши, которых обвиняют в сотрудничестве с разведслужбами другой страны без необходимого на это разрешения премьер-министра», - сказал он.

Допрос в прокуратуре Варшавы должен состояться в среду 15 марта. Ранее портал niezależna.pl сообщил, что допрос Туска пройдет во вторник, а также, что бывшему премьеру Польши была вручена повестка.

В декабре 2016 года стало известно, что прокуратура предъявила обвинения двум представителям командования воинской Службы контрразведки Янушу Носеку и Петру Пытелю. Они обвиняются в превышении своих полномочий путем начала сотрудничества со службой другого государства без согласия главы правительства.

Речь идет о заключенном в апреле 2010 года после авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М соглашении между польской контрразведкой и ФСБ касательно взаимодействия сторон в борьбе с различными угрозами.

«А такими угрозами для ФСБ были действия, предпринимаемые американцами и НАТО», - отметил Михал Дзеканьский.

В декабре телеканал TVN и издание «Gazeta Wyborcza» сообщали, что условия договора, заключенного в 2010 году между польской контрразведкой и российскими спецслужбами, касались вывода из Афганистана польского военного контингента через территорию России.

«Соглашение позволяло эффективно, безопасно вывести польские войска и технику из Афганистана», - сообщал TVN, ссылаясь на источники в спецслужбах.

В то же время, издание «Gazeta Polska Codzienna» отмечает, что следователи заинтересовались визитами россиян в главный офис Службы контрразведки, а также делегаций генерала Януша Носека и Петра Пытеля в Россию.