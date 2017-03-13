Таксист-хапуга пообещал вернуть деньги 13.03.2017, 16:17

Александр Стаховский

Также он назвал условия, при которых он это сделает.

Таксист-предприниматель Александр Стаховский из Минска, которому на днях известная пиарщица Александра Рогач заплатила 63 рубля за десять километров дороги, предлагает акцию «для тех, кто в теме».

«Корона замок» от борта по 1 рублю за километр для тех, кто в теме, и 10 рублей за километр для тех, кто еще не в курсе. Кодовое слово «Борода 63», - написано на сайте предпринимателя, который является еще и председателем независимого профсоюза таксистов «Центр», передает «Еврорадио».

Стаховский обещает вернуть девушке 63 рубля, если за одну смену предлагаемой акцией воспользуется более 15 пассажиров. Так сказать, «в качестве благодарности за рекламу». Стоит отметить, что сегодня самый дешевый тариф такси по Минску - 55 копеек за километр. То есть участие в акции Александра Стаховского все равно обойдется пассажирам почти вдвое дороже.

К своей скидки таксист приложил видео, где рассуждает о причинах завышенных тарифов и искренне благодарит Александры Рогач за полученный резонанс.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, председатель профсоюза таксистов прокатил ее по 5,5 рубля за километр.