Глава «ДНР» определил «госграницу» с Украиной 22 13.03.2017, 16:28

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Лидер боевиков Захарченко «официально» установил статус государственной границы «республики».

Лидер боевиков Захарченко распорядился считать линию разграничения «государственной границей ДНР», передает 112.ua.

«Установить для линии соприкосновения, проходящей между Донецкой народной республикой и Украиной, статус государственной границы», - заявил Захарченко.

Глава «ДНР» Александр Захарченко «официально» установил статус государственной границы «республики».

Лидер террористов «определил госграницу« на линии соприкосновения между «ДНР» и подконтрольной Украине территорией.

«Установить для линии соприкосновения, проходящей между Донецкой народной республикой и Украиной, статус государственной границы» — сказано в указе Захарченко.

В документе отмечается, что запрещается перемещение физических лиц вне пунктов пограничного контроля «Службы пограничной охраны Министерства государственной безопасности ДНР».

«МГБ ДНР предупреждает, что согласно п.4 данного Указа действия, связанные с незаконным пересечением линии соприкосновения, организацией незаконного выезда (въезда) в Донецкую Народную Республику, будут квалифицированы в соотвествии с Уголовным кодексом ДНР, а именно статьей 378 "Незаконное пересечение Государственной границы Донецкой Народной Республики», - отмечается в указе.

«При перемещении через линию соприкосновения физическим лицам в обязательном порядке необходимо пройти регистрацию в пунктах пограничного контроля», — сказано в заявлении лидера боевиков.