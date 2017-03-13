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НАТО требует приглашения его наблюдателей на учения «Запад-2017»

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  • 13.03.2017, 16:43
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Приглашение Россией наблюдателей НАТО на предстоящие совместные учения России и Беларуси «Запад-2017» было бы желательным шагом.

Об этом в понедельник, 13 марта, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».

По его словам, блок рассчитывает на это «в целях недопущения роста напряженности».

«Я ожидаю, что действия России будут полностью соответствовать ее международным обязательствам, в соответствии с Венским документом», — отметил он.


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