В Киеве замуровали вход в главный офис «Сбербанка» 2 13.03.2017, 17:06

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Фото: Національний корпус / Facebook

Участники акции выступали за прекращение деятельности российских банков в Украине.

Несколько десятков активистов с флагами "Правого сектора" и партии "Национальный корпус" установили из строительных блоков и кирпича стену перед входом в головное отделение "Сбербанка" на улице Владимирской в Киеве, сообщает "Гордон".

Участники акции требуют прекратить работу российских банков на территории Украины.

Кроме того, они краской написали на ролетах: "Rus Bank".

"Сбербанк России" попытался замаскироваться под "своего", убрав, собственно, надпись "России". Активисты напоминают – сущность банка и его хозяева остались теми же", – говорится на странице "Национального корпуса" в Facebook.

Участники акции также зажгли фаеры.

Отделение банка закрыто. Во время акции инцидентов не произошло. За ее проведением наблюдал один экипаж патрульной полиции.

7 марта "Сбербанк России" заявил, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Национальный банк Украины (НБУ) незамедлительно ввести санкции против российского банка.

В тот же день в НБУ заявили, что в случае подтверждения информации о готовности "Сбербанка России" осуществлять обслуживание владельцев "паспортов "ДНР" и "ЛНР", они будут инициировать перед Советом национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций к дочернему банку "Сбербанка России" в Украине – ПАО "Сбербанк".

9 марта в ПАО "Сбербанк" заявили, что не обслуживают физических и юридических лиц на основании документов, выданных на оккупированных территориях Донбасса.