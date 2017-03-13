Гродненские активисты обратились к польским и литовским дипломатам 4 13.03.2017, 17:05

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Фото: DELFI

Активисты призвали оценить ситуацию в стране и донести ее до коллег по ЕС.

Обращение к дипломатическим представительствам Литвы и Польши в Гродно подписали представители демократических партий: БХД, Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и Объединенной гражданской партии, передает «Радые Рацыя».

«Это вызвано массовыми нарушениями Конституции страны со стороны властей в отношении граждан в части свободы выражения мнений, шествий, митингов», - заявил активист Сергей Веремеенко.

«Мы обращаемся к ним с приглашением прийти в суд 14 марта по адресу ул. Доватора, В 10 часов. Кроме того, мы их призываем прийти в парк Жилибера 15 марта в 18 часов. Мы хотим пригласить представителей посольств с целью мониторинга ситуации, которая сейчас сложилась в Беларуси. И для того, чтобы они свое мнение и видение ситуации донесли до демократических структур Евросоюза», - рассказал активист.