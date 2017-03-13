Конкурент Uber в Минске растёт «бешеными темпами» 1 13.03.2017, 17:46

Онлайн-сервис Juno сообщает о рекордном количестве поездок.

Cервис по заказу такси Juno, дев-центр которого базируется в Минске, демонстрирует «бешеный рост» на рынке Нью-Йорка, пишет Yahoo Finance, сообщая о рекордном количестве дневных поездок, зафиксированных в январе-феврале.

На фоне серии скандалов в лагере крупнейшего в мире частного сервиса по вызову такси Uber его конкуренты быстро отвоёвывают рынок, пишет dev.by.

По данным Комиссии по такси и лимузинам (TLC) Нью-Йорка, сервисы-конкуренты Uber Lyft, Juno и Via , зафиксировали рекордное количество поездок в день по итогам минувшего января (Gett немного потерял по сравнению с декабрём).

Причём наиболее заметный скачёк популярности среди нью-йоркцев продемонстрировал стартап Juno, выросший с 1000 поездок в день в мае 2016 до 23700 в январе 2017.

Создатели Viber Игорь Магазиник и Тальмон Марко основали Juno через год после продажи мессенджера с дев-центром в Беларуси японской корпорации Rakuten за $900 млн. С самого начала центр разработки нового амбициозного стартапа израильтян находится в Минске и за минувший год вырос до 80 человек.

TLC пока не опубликовала статистику поездок за февраль, но с учётом череды скандалов с сексуальными домогательствами, агрессивной офисной культурой, антииммиграционными декретами Трампа, сомнительным лоббизмом и несдержанностью CEO и основателя Uber Трэвиса Каланика портал Yahoo Finance предполагает, что конкуренты «самого дорогого стартапа в мире» могут показать ещё более стремительный рост.

По крайней мере CEO Juno Тальмон Марко сообщил изданию, что его сервис вырос по итогам прошлого месяца ещё на 20 процентов — до 28,5 тысяч поездок в день.

Любопытно, что разработанный в Минске сервис достиг успеха в Нью-Йорке без трат на маркетинг. По словам Марко, это говорит о том, что несмотря на переполненность, рынок такси-приложений имеет достаточный потенциал для конкуренции.

«Создать каршеринговую компанию непросто. Существует много предварительных издержек и сложностей — откровенно говоря, гораздо больше, чем мы предполагали вначале. Но в то же время, все ещё не поздно. Тот факт, что мы смогли сразу же захватить долю на самом конкурентном рынке в мире, является свидетельством этому», — сказал в интервью Yahoo Finance Тальмон Марко.

Основатели Juno открыто заявляют о желании потеснить Uber за счёт более «человечного» подхода к водителям-партнёрам (для них зарезервирована половина акций компании) и более низкой комиссии.

Сервис также предлагает новым юзерам 30-процентную скидку в течение первого месяца пользования приложением. В квитанции, которую пассажир получает после поездки, указана точная сумма заработка его водителя в сравнении с «конкурентом» (в большинстве случаев первая выгодно отличается).

Заметив успехи Juno, Uber попыталась «подрезать» амбициозного конкурента и пригрозила водителям, работающим на два фронта, отключением от системы.

Справедливости ради следует отметить, что Uber по-прежнему доминирует на нью-йоркском рынке приложений такси. Стартап обслуживает ежедневно в 6,2 раза больше клиентов, чем идущий на втором месте Lyft (272 тысяч поездок против 44 тысяч) и имеет в три раза больше автомобилей (42 тысячи против 14 тысяч).

Для сравнения, 13 тысяч классических жёлтых такомоторов совершают 313 тысяч поездок в день по улицам крупнейшего города США.