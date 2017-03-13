Бобруйчанка: Так жить нельзя! 13.03.2017, 18:10

Чаша народного терпения переполнена.

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции протеста в Бобруйске, одна из участниц aкции заявила, что так жить нельзя:

«Декреты должны приносить счастья, а чиновники нам приносят «письма счастья». Они вводят эти драконовские законы, эти бессовестные указы. Народ больше терпеть не может. Сколько наших мужчин уехало работать за границу! Многие оттуда не вернулись на родину. У нас большая, красивая, европейская страна, почему мы должны жить по таким законам? У нас крепостное право! Так жить нельзя!»