БАЖ протестует против задержаний журналистов 13.03.2017, 18:25

Галина Абакунчик

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусская ассоциация журналистов выступила с заявлением в связи с задержаниями журналистов 12 марта и судебными процессами над ними.

ОО "Белорусский ассоциация журналистов" выражает протест в связи с массовыми задержаниями журналистов и действиями сотрудников силовых ведомств в отношении коллег:

- 12 марта 2017 года во время освещения массовых акций протеста в Беларуси были задержаны 18 журналистов и блогеров.

Четверо из них - Екатерина Бахвалава, Галина Абакунчик, Сергей Пятрухин и Дмитрий Горбунов - были задержаны до суда и провели ночь в изоляторе временного содержания.

Сотрудники милиции препятствовали журналистской деятельности на различных основаниях (проверка документов, нарушение правил стоянки автомобиля, подозрение на нахождение машины в розыске, невыполнение законных требований милиции, нарушение законодательства о СМИ), однако очевидной их целью было помешать получению и распространению журналистами информации о том, что происходит. Поскольку задержания журналистов происходили в разных городах (Орша, Рогачев, Витебск, Брест), можно сделать вывод о скоординированности действий по созданию препятствий для деятельности журналистов.

Ранее БАЖ обращал внимание на постепенное уменьшение случаев задержаний журналистов в Беларуси. К сожалению, эта тенденция была перечеркнута 12 марта, когда за один день было задержано больше журналистов, чем за весь прошлый год.

13 марта 2017 года двое из них - Г. Абакунчик и К. Бахвалава - были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Судебные постановления по этим делам мы считаем незаконными, необоснованными, они должны быть отменены.

ОО "Белорусский ассоциация журналистов" напоминает, что журналист имеет право присутствовать на массовых мероприятиях, в местах общественно значимых событий и передавать информацию. При этом под журналистом законодательства о СМИ подразумевает не только штатных сотрудников редакций, но и других лиц, занимающихся сбором, редактированием и подготовкой информационных сообщений и материалов для СМИ.

Привлечение журналиста к ответственности за добросовестное выполнение им своих профессиональных обязанностей недопустимо.

Обращаем внимание, что нарушение прав журналиста не только является незаконным ограничением свободы массовой информации, но и нарушает конституционные права всех граждан на распространение своего мнения, получение и распространение информации (ст. Ст. 33, 34 Конституции Республики Беларусь).

Призываем компетентные государственные органы Республики Беларусь:

- Немедленно провести расследование в связи с массовыми нарушениями прав журналистов сотрудниками правоохранительных органов 12 марта 2017 т.;

- Определить виновных в нарушении прав журналистов и привлечь их к ответственности;

- Принять необходимые меры по недопущению нарушений прав журналистов в будущем;

- Опротестовать судебные постановления о привлечении журналистов к административной ответственности за выполнение ими своих профессиональных обязанностей.