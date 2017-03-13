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Илон Маск готов запустить в Украине проект по сохранению энергии

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  • 13.03.2017, 18:52
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Илон Маск
Фото: Reuters/Pixstream

Основатель компании Tesla заявил, что готов запустить в Украине проект по сохранению возобновляемой энергии.

Об этом он написал в своем Twitter, передает РБК.

В ходе переписки в социальной сети о проекте по сохранению энергии в Австралии на основе батарей Powerwall 2 Маска спросили, сможет ли он сделать что-то подобное в Украине.

«Конечно. Просто ознакомьтесь с моим предыдущим твитом о цене (250$ за кВт/ч на уровне пакета). Сайт скоро будет обновлен, поэтому все абсолютно прозрачно», — написал Маск.

Премьер-министр Украины Виталий Гройсман также вступил в переписку.

«Спасибо, интересная идея. Украина очень хочет стать испытательным полигоном для инноваций. Давайте поговорим об этом подробнее», — написал Гройсман.

Ранее представитель вице-президента Tesla Линдон Рив заявил, что компания может за 100 дней решить энергетические проблемы штата Южная Австралия, сообщал австралийский журнал Financial Review. Позже Илон Маск в Twitter сообщил, что установит в Южной Австралии аккумуляторную систему хранения энергии Powerwall 2 за 100 дней. Если система не начнет полноценно функционировать за это время, то батареи достанутся Южной Австралии бесплатно.

В Южной Австралии стремительно развивается использование возобновляемых источников энергии, в первую очередь ветряков и солнечных батарей. При этом традиционная энергетика, способная поставить энергию в случае пасмурной или безветренной погоды, развита в регионе недостаточно. Как отмечает Guardian, в последнее время в Южной Австралии произошло несколько масштабных блекаутов из-за высокого спроса на электроэнергию в пасмурные и безветренные дни.


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