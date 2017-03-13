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«Дроздуны» - новое слово в народном языке

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  • 13.03.2017, 19:01
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Фото: svaboda.org

«Дроздунов» призывали к ответу еще год назад, но теперь это слово пошло «в народ».

«Дроздуны» - новое слово в народном языке. Именно так назвала одна из участниц митинга в Бобруйске тех, кто работает на поддержку власти Александра Лукашенко, пишет «Радыё Свабода».

«Мы не хотим ни войны, ни России, мы хотим, чтобы нас услышали», - повторяла молодая женщина, чей муж на заработках в России.

Технически, слово не новое, «дроздунов» призвали к ответу почти год назад - на День Воли - сторонники Объединенной гражданской партии. Но похоже, теперь оно пошло «в народ».

Фото: svaboda.org

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