«Дроздуны» - новое слово в народном языке8
- 13.03.2017, 19:01
- 8,085
«Дроздунов» призывали к ответу еще год назад, но теперь это слово пошло «в народ».
«Дроздуны» - новое слово в народном языке. Именно так назвала одна из участниц митинга в Бобруйске тех, кто работает на поддержку власти Александра Лукашенко, пишет «Радыё Свабода».
«Мы не хотим ни войны, ни России, мы хотим, чтобы нас услышали», - повторяла молодая женщина, чей муж на заработках в России.
Технически, слово не новое, «дроздунов» призвали к ответу почти год назад - на День Воли - сторонники Объединенной гражданской партии. Но похоже, теперь оно пошло «в народ».