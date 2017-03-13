Радиостанция «Эхо Москвы» стала стопроцентно российской компанией 3 13.03.2017, 19:13

Радиостанция выполнила требования Роскомнадзора.

«Эхо Москвы» выполнило требование Роскомнадзора, радиостанция стала полностью российской компанией, сообщил «Интерфаксу» главный редактор станции Алексей Венедиктов в понедельник.

«Сегодня состоялось акционерное собрание миноритариев, на котором была одобрена сделка, в результате которой ЗАО «Эхо Москвы» стало стопроцентно российской компанией», - сказал А.Венедиктов.

Он подчеркнул, что таким образом радиостанция выполнила требования Роскомнадзора.

«Теперь осталась регистрация, налоговая регистрация, чисто бумажная работа», - пояснил А.Венедиктов. Он уточнил, что уже сообщил в Роскомнадзор о выполнении требований.

А.Венедиктов напомнил, что до поправок в закон о СМИ, касающихся иностранного владения российскими изданиями, американские акционеры владели 34% компании, после вступления в силу поправок их владение уменьшилось до 19,92%.

«А теперь - ноль процентов. Требования мы выполнили, но по-прежнему недоумеваем такой трактовкой закона», - подчеркнул главный редактор «Эхо Москвы».