Белорусы пикетировали здание Еврокомиссии в Брюсселе 11 13.03.2017, 19:34

Протестующие потребовали обратить внимание на ситуацию в Беларуси.

Евросоюз призывает власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных в ходе акций протеста. В то же время белорусская диаспора в Брюсселе пикетировала административное здание Европейской комиссии.

«Хорошо, что есть такая возможность, подойти к административным зданиям, где сидят люди, которые решают судьбу Европы, которые могут влиять на судьбы стран, находящихся вне объединенной Европой, например, как Беларусь.

Мы даем им видеть и знать, что Беларусь есть, что белорусы борются за свои права, что другие белорусы их могут поддержать даже за пределами Беларуси и сказать, что вот, Европа, обрати внимание на беззаконие, которое творится в Беларуси», - отметил в интервью «Радыё Рацыя» участник пикета Янка Дешук.

Участие в пикете в Брюсселе приняли около десятка человек.