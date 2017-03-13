Какими дальними резиденциями владела наша шляхта 13.03.2017, 20:55

Фото: tut.by

Наши обеспеченные предки - представители знаменитых родов Великого княжества Литовского - владели сотнями дворцов и замков.

Tut.by рассказывает об их резиденциях, которые находились или находятся за пределами нынешней Беларуси.

Город в Баварии

Януш Радзивилл родился в виленской протестантской семье гетмана Христофора «Перуна», учился в Страсбурге и Базеле. Он женился сначала на Софии Oлелькович-Слуцкой, самой богатой невесте страны, а после ее смерти — на немке Елизавете Софии Бранденбургской.

Януш был в оппозиции к королю-католику и долго жил в эмиграции. В 1618 году он купил город Лихтенберг, который находится между Дрезденом и Мюнхеном. Прежний хозяин из местного рода Вальденфельс имел финансовые трудности и сам обратился к нашему земляку.

Януш Радзивилл (1579−1620) купил город в Баварии

Радзивиллу предложили должность виленского каштеляна, что открывало дорогу в Сенат Речи Посполитой, и он вернулся на родину, но вскоре умер.

Источник: stadt-lichtenberg.de. Руины замка в Лихтенберге

После смерти Януша Лихтенберг унаследовал его сын Богуслав. Он переехал сюда с двумя сестрами и матерью в 1623 году, но жил здесь недолго. Через пять лет город передали его дяде Kристиану. Среди потомков Богуслава — шесть королей Баварии и императрица Австрии.

Сейчас в Лихтенберге живет около тысячи человек. На руинах замка — бывшей резиденции Радзивиллов — каждый сентябрь проводится фестиваль средневековой культуры.

Дворец в Берлине

Антон Генрих Радзивилл (1775−1833) купил дворец в Берлине

Антон Генрих Радзивилл из несвижской ветви рода — сын последнего виленского воеводы Михаила Иеронима и внук знаменитого алхимика Мартина Николая.

Он родился в Вильне и большую часть жизни прожил на территории нынешней Германии. Там он окончил университет Гетингена и женился на племяннице короля Луизе. Их дочь Элиза Фридерика стала невестой императора объединенной Германии Вильгельма, но рано умерла от туберкулеза, а внук Антон Вильгельм — пожизненным членом верхней палаты немецкого парламента.

Антон Генрих Радзивилл стал известным композитором, написал музыку к «Фаусту» Гете. В его берлинском дворце гостили Шопен, Гумбольдт, Шинкель, Мендельсон, Бетховен и другие знаменитые современники. Позже это здание почти на столетие стало одним из главных в стране, а Радзивиллов в нем сменили Бисмарк, Гинденбург, Гитлер.

Иллюстрация: Генрих Семирадский. Шопен играет во Дворце Радзивиллов

Дворец построили для Адольфа Фридриха Шуленбурга по проекту архитектора Карла Фридриха Рихтера. Это был подарок военному от короля. Его хозяин погиб в битве с австрийцами спустя несколько лет после окончания строительства. В 1796 году дворец купил Михаил Иероним Радзивилл и подарил молодой семье своего сына Антона Генриха. Здесь жили три поколения рода.

Дворец Радзивиллов в Берлине

В 1875 году здание купило государство. Почти до окончания Второй мировой войны здесь размещалась Рейхсканцелярия. Ее уничтожили при штурме Берлина. В 1980-х годах на месте бывшего правительственного квартала построили комплекс жилых панельных домов.

Фото: Глеб Лободенко. Жилые дома на месте уничтоженного дворца Радзивиллов

Радзивиллы владели недвижимостью на территории современных Германии, Италии, Франции, России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, в том числе больше ста лет — нынешним Президентским дворцом в Варшаве, самым большим в городе. В 2009 году во время визита в Несвиж княгини Елизаветы стало известно о римской резиденции Радзивиллов, которой они владели до 1930-х годов. Сейчас там находится лицей.

Курорт на Балтике

Феликс Тышкевич (1869−1933) унаследовал Палангу и построил там дворец

В 1824 году Николай Тышкевич из логойской ветви рода купил Палангу. Его наследники жили здесь больше ста лет, до Второй мировой войны.

Этот род долгое время был малозаметным, но в 19-м веке стал одним из самых богатых в Восточной Европе. Тышкевичи владели десятками резиденций на землях нынешних Беларуси, Литвы, Польши и Украины. Среди них — в Вильне, Кретинге, Лентварисе, Варшаве, Кракове, Верине, Плужне, Спичинцах, Воложине, Логойске.

Нынешним статусом морского курорта Паланга обязана именно нашим землякам. За деньги Тышкевичей здесь впервые появились гостиница, ресторан, театр, пристань с пирсом, школа мореходства, кабины для купания на пляже.

В 1891 году Палангу унаследовал Феликс Тышкевич. При нем построили две нынешних достопримечательности Паланги — дворцово-парковый комплекс и костел. Дворец он заказал немцу Францу Генриху Швехтену, парк — французу Эдуард Франсуа Андре, храм — шведу Карлу Эдуарду Штрандману.

Дворец Тышкевичей в Паланге

После того как Российская империя прекратила существование, желание владеть Палангой высказали Литва и Латвия. Она побывала частью обеих стран. Тышкевичи все еще жили во дворце и покинули город во Вторую мировую войну. В советские годы в нем сначала размещался штаб погранвойск, а затем — Музей янтаря. Он работает здесь до сих пор.

После распада СССР дворец вернули Тышкевичам, но граф Альфред (последний из десяти детей Феликса) подарил его городским властям.

Дворец на Подляшье

Людвик Михал Пац (1778−1835) построил дворец в Польше

Род Пацев достиг своего могущества в середине 17-го века. Тогда его представители занимали высокие должности в Великом княжестве Литовском, в том числе гетмана и канцлера.

Пацы вкладывали средства в строительство или покупку дворцов, жертвовали их на возведение храмов (например, костелов Святых Петра и Павла и Святой Терезы в Вильне).

Род прервался на Людвике Михале Паце. Будущий генерал родился во Франции, воевал на стороне Наполеона, участвовал в восстании против Российской империи, умер в Турции.

Он владел несколькими дворцами на территории нынешних Беларуси, Литвы и Польши: среди них — в Варшаве (нынешнее Министерство здравоохранения Польши), Езнасе, Довспуде. Обилие резиденций даже отразилось в народном творчестве: сохранилась поговорка «Дзе Пац — там і палац».

После поражения национально-освободительного восстания Людвик Михал эмигрировал сначала в Западную Европу, затем в Турцию. Все его имения конфисковали российские власти.

Иллюстрация: Эдвард Гораздовский, 1865 г. Дворец Людвика Михала Паца в Довспуде (Польша)

Его резиденцию в польской Довспуде (между Белостоком и Сувалками) построили в 1827 году по проекту итальянского зодчего Энрико Маркони. Это было одно из первых в Восточной Европе неоготических зданий.

Графский дворец состоял из главного корпуса с четырьмя башнями и двух восьмиугольных павильонов. Фасад украшали статуи правителей Речи Посполитой.

После Паца Довспудой около полувека владели российские помещики Карцовы. Дипломат Юрий Сергеевич, уже находясь в эмиграции, в 1920-х годах посвятил Довспуде раздел в своих воспоминаниях.

«Без печали и забот жил я себе в майоратном имении Довспуда, расположенном в шести верстах от границы Пруссии. Скольких бы владельцев не переменила Довспуда, не забудет она того, кто прославил ее постройкою дворца, чуда зодческого искусства, о пленительной красоте которого свидетельствуют уцелевшие его остатки.

Так, погруженный в непробудный сон, стоял дворец графа Паца и простоял бы долго. Солдаты ли пограничники варили кашу и развели огонь, контрабандисты прятались и, куря, заронили искру, − по какой причине неизвестно, − произошел пожар. Деревянные части выгорели, крыша рухнула, и остались одни почерневшие кирпичные стены.

О Довспуде никто не заботился. Деревья росли, размножались и дичали. Кусты боярышника, сирени и жасмина переплелись в густую заросль. Песня Довспуды одинокая, грустная песнь позабытой усадьбы».

Дворец сильно пострадал при пожаре, постепенно ветшал и разрушался. Сейчас от него остались только башня и ворота.

Дворец на Волыни

Ян Николай Ходкевич (1738−1781) заказал проект дворца в Млынове

Ян Николай Ходкевич — единственный сын брестского воеводы Адама Тадеуша. Он окончил Виленский университет, некоторое время жил в семейных имениях под Новогрудком и в Чернобыле.

Этот род существует с 15 века. Среди их резиденций были замки в Ляховичах, Быхове, Шклове, Копыле, дворцы в Вильне и Варшаве.

Одна из центральных резиденций Ходкевичей находилась в ныне украинском Млынове. Гетман Великого княжества Литовского Григорий Ходкевич получил город от Вишневецких.

Ян Николай и его жена Людвика — инициаторы создания здесь дворцово-паркового комплекса. После окончания работ он включал два двухэтажных дворца с шестью и четырьмя колоннами у главного входа.

Иллюстрация: Наполеон Орда. Дворец Яна Николая Ходкевича в Млынове

Сын Яна Николая и Людвики Александр Франтишек привез в Млынов собрание картин и книг. Несколько лет ему принадлежал также один из дворцов на главной площади Львова — сейчас там находится исторический музей.

Большой дворец в Млынове не сохранился. После Второй мировой войны на его месте построили ветеринарный техникум. В малом с 1970-х годов действует местный краеведческий музей. Не сохранился и возведенный на деньги Яна Николая костел. Его разобрали в 1960-х на стройматериалы. На его месте построили кинотеатр «Жовтень».