Президент Бразилии объяснил отказ от резиденции «нехорошей энергией» 13.03.2017, 19:50

Мишел Темер

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Также Мишел Темер пошутил про привидение в здании.

Президент Бразилии Мишел Темер объяснил свой отказ от проживания в официальной резиденции главы государства - Дворце Алворада - «нехорошей энергией» этого места. Соответствующее заявление он сделал в интервью местному журналу Veja, передает ТАСС.

«Я чувствовал там нечто странное. С самой первой ночи я не мог уснуть. Энергия (этого места) была нехорошей», - цитирует Темера издание.

«Марсела (Темер, первая леди Бразилии - прим.) чувствовала то же самое. Мы даже начали думать: может быть, здесь есть привидение?», - сказал бразильский лидер и рассмеялся. Он добавил, что жизнь во Дворце Алворада нравилась только его сыну Мишелзинью.

О решении Темера отказаться от проживания в официальной резиденции главы государства стало известно 2 марта. Тогда газета Globo сообщила, что президент Бразилии считает особняк «слишком большим» и «не похожим на домашний очаг».

В официальной резиденции бразильский президент провел всего 12 дней. До этого по его распоряжению во Дворце Алворада, который признан историческим и архитектурным наследием Бразилии, был проведен косметический ремонт. В частности, внутреннее убранство было выполнено в бежевых и кремовых тонах, которым отдает предпочтение первая леди Марсела Темер. Тем не менее после окончания работ лидер крупнейшей южноамериканской страны вместе с семьей вернулся в особняк Жабуру, который он занимал на посту вице-президента.

Дворец рассвета

Дворец Алворада (в переводе с португальского - Дворец рассвета), как и особняк Жабуру, был построен по проекту знаменитого бразильского архитектора Оскара Нимейера. Это трехэтажное здание, расположенное на водохранилище Параноа, стало одним из первых сооружений бразильской столицы Бразилиа. Его строительство было завершено в 1958 году. Общая площадь здания составляет семь тысяч кв. метров, а обслуживающий персонал насчитывает около 70 человек.

На цокольном уровне имеются конференц-зал, кухня, прачечная, медицинский центр и административный блок. На первом этаже расположены залы, предназначенные для официальных приемов. На втором этаже находятся жилые помещения: апартаменты президента и его семьи, два гостевых номера, а также другие комнаты для личного пользования. Кроме того, на территории Дворца Алворада имеются бассейн, библиотека, музыкальная комната и несколько обеденных залов.

В свою очередь Жабуру - официальная резиденция вице-президента Бразилии - представляет собой здание площадью 4283 кв. метров. Особняк окружен огромным садом и предназначен исключительно для личного пользования. В нем не предусмотрены залы, в которых можно было бы проводить официальные приемы, зато имеются просторные веранды. Рабочей резиденцией главы государства, где традиционно проходит большинство встреч, является Дворец Планалту.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилме Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Руссефф покинула Дворец Алворада в начале сентября, с тех пор здание пустовало.