Житель Бобруйска: Пусть Лукашенко отчитается за каждую копейку! 6 13.03.2017, 20:10

Прежде чем запускать руку в карман народу – нужно отчитаться за свои действия.

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции протеста в Бобруйске, один из участников митинга призвал Лукашенко отчитаться за каждую копейку.

- Эта власть себя полностью дискредитировала. Они должны стать на колени и просить прощения постоянно. Прежде чем запускать руку в карман народу – нужно отчитаться за свои действия. Сколько они тратят на свои нужды? Сколько Лукашенко тратит на свои резиденции? Он хоть за одну копейку отчитался? У него шестнадцать резиденций! Шестнадцать! Тут на одну сколько уходит! Пусть отчитывается, сколько денег пошло на поездку в Сочи? А еще и оскорбляет нас, тунеядцами называет. А те сбережения, которые наши родители при советской власти копили? Он нам хоть копейку компенсировал? В Украине и то людям вернули, хоть часть. Двадцать три года лапшу людям на уши вешает. Лукашенко уходи!», - заявил житель Бобруйска.