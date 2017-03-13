Родионов впервые с 2014 года вызван в сборную Беларуси 13.03.2017, 20:19

Игорь Криушенко определился с игроками, вызванными на предстоящие матчи против сборных Швеции и Македонии.

Сбор главной команды страны продлится с 20 по 29 марта. Дружина разместится в техническом центре АБФФ, а тренировки будут проходить на комплексе футбольных полей АБФФ, сообщает официальный сайт Федерации.

24 марта сборная Беларуси вылетит в Швецию. Игра квалификации чемпионата мира — 2018 состоится в Стокгольме 25 марта. Противостояние на стадионе «Френдс-Арена» начнется в 20.00 по белорусскому времени.

На следующий день сборная Беларуси отправится в Скопье, где 28 марта проведет товарищеский матч против Македонии. Игра пройдет на стадионе «Филип II», а стартовый свисток прозвучит в 19.00 по белорусскому времени.

Оба матча будут показаны в прямом эфире телеканалов национальной государственной телерадиокомпании.

Игорь Криушенко, который до заседания исполкома АБФФ 22 марта будет в статусе и.о. главного тренера, вызвал в расположение национальной команды 24 футболиста:

Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Оренбург», Россия).

Защитники: Денис Поляков, Максим Володько (оба — БАТЭ, Борисов), Игорь Шитов («Астана», Казахстан), Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Максим Бордачев, Михаил Сиваков (оба — «Оренбург», Россия).

Полузащитники: Сергей Кисляк («Газиантепспор», Турция), Александр Глеб («Крылья Советов», Россия), Алексей Риос, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич (все — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Ренан Брессан («Шавиш», Португалия).

Нападающие: Виталий Родионов, Михаил Гордейчук (оба — БАТЭ, Борисов), Николай Сигневич («Платаниас», Греция), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Александр Глеб пропустит ближайший матч квалификации чемпионата мира против шведов из-за дисквалификации (красная карточка в игре с Болгарией).

Отметим появление в списке капитана БАТЭ Виталия Родионова, которого игнорировал предыдущий рулевой сборной Александр Хацкевич. Родионов вернулся в национальную дружину впервые с 21 мая 2014 года, когда принял участие в выездном товарищеском поединке с Лихтенштейном (5:1).

В опубликованном списке отсутствует фамилия лучшего футболиста 2016 года Тимофея Калачева, который в декабре объявил о завершении карьеры в сборной. Правда, на недавней пресс-конференции первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян отметил, что федерации о своем решении прекратить выступления в национальной команде 35-летний полузащитник «Ростова» не сообщал. Новый главком сборной Игорь Криушенко подчеркнул, что не собирается разбрасываться исполнителями такого уровня и обещал поговорить с Тимофеем Калачевым.

На 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)

2. Голландия — 7 (4; 8−4)

3. Швеция — 7 (4; 6−3),

4. Болгария — 6 (4; 6−10)

5. Беларусь — 2 (4; 2−6)

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места.

Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.