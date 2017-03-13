Лукашенко против рассерженных белорусов 7 13.03.2017, 20:27

Прошли суды над участниками Маршей рассерженных белорусов.

Суды над журналистами и участниками Маршей рассерженных белорусов прошли сегодня в Орше, Гомеле и Минске.

В Орше судья Татьяна Рыбакова после рассмотрения дела Павла Северинца вынесла решение наказать члена БХД 15 сутками ареста.

Активисту Вячеславу Косинераву, которого задержали после акции 12 марта, дали 15 суток. Наказали Косинерова за участие в Марше рассерженных белорусов, который прошел 17 февраля. Вячеслава признали виновным в нарушении закона о массовых мероприятиях.

Кроме того Косинерову выдали постановление о задержании по подозрению в «осквернении зданий и порче имущества» - статье 341 УК РБ.

Правозащитник Василий Береснев (Белорусский Хельсинкский комитет) получил 14 суток. Вчера в его доме был проведен обыск.

В суде Центрального района Гомеля 13 марта были осуждены Виктор Рубцов и Максим Филиппович. Их обвиняли в участии в акции протеста против декрета № 3, который состоялся в Гомеле 19 февраля.

Активист Виктор Андреев получил 13 суток.

Андрей Юрков из Горок, кандидат в депутаты на последних «выборах», получил в Орше 2 суток ареста после участия во вчерашней акции.

В Орше постановлением судьи Ирины Коховой ведущая «Белсата» Екатерина Андреева получила Br 690 штрафа (30 базовых величин), репортер «Радио Свобода» Галина Абакунчик - Br 575 штрафа. Их обвинили в неповиновении требованиям сотрудников милиции, Екатерину Андрееву дополнительно - в нарушении Закона о СМИ. Журналисток до суда поместили в изоляторе временного содержания.

Всего сотрудники милиции задержали в Орше, Рогачеве и Бресте 18 журналистов и блогеров. Большинство из них были отпущена через 3 часа.

Решением суда Центрального района Гомеля Br 690 штрафа получил местный профсоюзный лидер Виктор Михасев.

Отметим, Евросоюз призывает власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных в ходе акций протеста.