«Крама» повторит юбилейный концерт в Минске 13.03.2017, 20:33

Фото: charter97.org

Легендарная группа даст весенний концерт в пивоварне «Друзья» 26 марта.

По словам лидера группы Игоря Ворошкевича, это первый концерт в таком формате, но группа планирует и в дальнейшем собирать друзей и поклонников творчества ранней весной, сообщает tut.by.

У любителей настоящего классического рока и белорусской музыки, кто по каким-то причинам не смог поздравить «Краму» с 25-летием в Prime Hall, есть возможность прослушать юбилейную программу 26 марта.

Ворошкевич рассказал, что юбилейный концерт в Prime Hall планировалось снимать на видео. Но во время концерта случилась катастрофа — завис цифровой звуковой пульт, и звук был записан с браком.

«Суть не в том, кто был виноват в той ситуации, а в том, что уже ничего нельзя сделать. Было много идей, например, сыграть этот концерт в студии. Мы от нее отказались, потому что это будет не честно. Также была идея переиграть этот же концерт в пустом Prime Hall, но, конечно, энергетика будет совсем не та, и мы тоже от этого отказались», — рассказал Ворошкевич.

Перебрав множество идей, группа решила повторить юбилейную программу на весеннем концерте в надежде, что на этот раз со звуком будет все хорошо. Полученный звук будет смонтирован с видео, отснятым в ноябре 2016-го.

«Концерты бывают разные, но это был один из тех редких концертов, когда ты просто купаешься в звуке, выходишь — с первой песни у тебя контакт с залом, и праздник длится два часа. Поэтому терять его нельзя, и мы решили пойти на такой компромисс. Все будет по-честному. Просто звук будет с другой площадки», — поделился Ворошкевич.

Единственное отличие — на весеннем концерте не будет приглашенных гостей для выступления с «Крамой» на одной площадке, как это было в Prime Hall.

«Это физически невозможно. Мы, собственно говоря, и весь концерт не сможем повторить, потому что есть песни, сыгранные от начала и до конца, как на пластинке, под метроном, а есть песни, которые имеют свой концертный вариант: „Гэй, наливай“, например, „Што дапаможа нам“, где с залом есть определенные переклички, там, где мы поем вместе. На каждом концерте это происходит по-разному, и повторить это невозможно, тут законы математики не действуют», — поделился лидер «Крамы».

Коллектив надеется, что благодаря «весеннему концерту» удастся спасти хотя бы 70% от юбилейного. Ворошкевич также отметил, что, возможно, со временем у весенних концертов появится своя особенная тематика.

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