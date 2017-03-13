Меркель выразила полную поддержку Нидерландам в конфликте с Турцией 13.03.2017, 20:48

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ

ФОТО: INFOSTORMER.COM

Канцлер Германии считает неприемлемыми любые сравнения с нацизмом, которые турецкие политики высказали в адрес Германии и Нидерландов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила поддержку правительству Нидерландов в конфликте с Турцией, разразившемся после запрета на выступления турецких министров в голландских городах. Нидерланды могут рассчитывать на ее «полную поддержку и солидарность», заявила Меркель в понедельник, 13 марта, в Мюнхене, передает «Немецкая волна».

«Выступая в бундестаге, я отвергла риторические и любые другие сравнения с нацизмом, высказанные турецкими официальными лицами в адрес сегодняшней Германии. И неприятие подобных сравнений без каких-либо ограничений действует и в отношении дружественных нам стран, в том числе Нидерландов», - сказала Меркель.

По словам главы правительства Германии, такие сравнения уводят на ложный путь, умаляют страдания жертв нацизма. «Особенно в случае с Нидерландами, которые сильно страдали во времена национал-социализма, это совершенно неприемлемо», - сказала Меркель.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Германию и Нидерланды в использовании фашистских методов из-за того, что они запретили турецким политикам вести предвыборную агитацию в этих странах.

НАТО и ЕС призывают к деэскалации спора

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал уладить конфликт. По его словам, союзники должны с уважением относиться друг другу и в спорах придерживаться стратегии деэскалации. «Интенсивные дебаты являются базовой составляющей демократии, как и взаимное уважение», - сказал Столтенберг.

В свою очередь, Евросоюз призвал Турцию «отказаться от заявлений и действий, которые еще больше обострили бы ситуацию». «Необходимо найти пути для деэскалации», говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по политике соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана. При этом они считают, что решения о допуске или запрете на проведение политических мероприятий турецкими политиками в Европе должны приниматься не на уровне ЕС, а отдельных стран.