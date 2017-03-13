Amnesty International призывает освободить задержанных на акциях протестов в Беларуси 17 13.03.2017, 21:09

Правозащитники выступили с обращением к белорусским властям.

Правозащитная организация «Международная амнистия» призывает белорусские власти освободить всех, кого задержали на акциях против налога на «тунеядство» за последние дни. В заявлении, обнародованном на сайте организации, отмечается, что за прошедшие выходные в нашей стране были задержаны десятки мирных демонстрантов и журналистов во время масштабного наступления на свободу выражения мнений и мирные собрания, передает «Еврорадио».

«После того, как первоначально разрешенные протесты против очень спорного налога на безработицу продолжились, власти вернулись к привычному рефлексу задержания мирных демонстрантов. Эта эскалация вызывает тревогу, и произвольные задержания инакомыслящих должны быть немедленно прекращены», - говорится в заявлении правозащитников.

Ранее с аналогичным призывом (освободить всех задержанных на акциях протеста) обратилась к белорусским властям пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич.

Директор региональной организации «Международная амнистия» по Европе и Центральной Азии Джон Дальхузен заявил, что белорусские власти должны уважать право на свободу мирных собраний и выражение мыслей.

По подсчетам белорусских правозащитников, за последние дни по всей стране были задержаны более 70 человек. Большинство из них - в связи с Маршами рассерженных белорусов. Участникам акций присуждают большие штрафы либо арестовывают на сутки.