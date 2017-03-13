Бобруйчанка: Когда-то Лукашенко сказал: «Народ скажет – я уйду». Вот народ и говорит! 10 13.03.2017, 21:27

Жительница Бобруйска на акции протеста призвала Александра Лукашенко уйти в отставку.

- Полностью нужно менять власть со всеми этими конторами. Он же служил, у военных честь есть. Он когда-то сказал: «Народ скажет – я уйду». Вот народ и говорит! Пусть даст дорогу молодым, его время ушло. У него не хватает экономического образования. Гнобить народ – это старая экономика, а нужна новая, чтобы народ жил, а не загибался!

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции протеста в Бобруйске.