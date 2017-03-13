Риелтор: У белорусов нет денег на покупку даже самых дешевых дач 13 13.03.2017, 21:48

По словам риелтора, в этом году - самый кризисный сезон.

В прошлом году недорогие дачи под Минском были нарасхват, особенно в садовом товариществе «Шарик». «Теперь даже самые дешевые объекты люди смотрят, но откладывают покупку, — рассказывает директор агентства недвижимости «Загородный дом» Владимир Чернушевич. — Где цена реальная, ниже рыночной, там и покупают».

Tut.by посмотрел дачи, которые расположены в пределах 40 километров от Минска и не дороже 15 тысяч долларов.

Владимир Чернушевич уверен: спрос на недвижимость — это барометр состояния экономики. В этом году, несмотря на раннюю весну и сухие дороги, спрос на дачи очень упал.

— Дачи в этот период всегда были востребованы, хорошо продавались. В этом году — самый кризисный сезон, тяжелейший и провальный, — говорит Владимир Георгиевич.

— И если люди покупают дачу, то лишь после того, как что-то продадут. Например, продали свою дачу, добавили пару тысяч и купили новую. Или квартиру продали, а дачу купили. Но чистых покупок мало. Особенность нынешнего сезона и в том, что даже самую дешевую дачу смотрят по несколько раз, торгуются, выжидают и не торопятся покупать.

Владимир Чернушевич рассказал, что спрос все же есть, но на бюджетные дачи, расположенные по ходу электрички или с хорошими подъездными путями для автомобиля. Самым недорогим по-прежнему остается пуховичское направление — это садовые товарищества «Шарик», «Кардиолог», «Электротехник», «Ландыш», «Медик».

— Самые востребованные в с/т «Малинники», где есть охрана, — рассказывает Владимир Чернушевич.

Так, дача в с/т «Малинники» (40 км от МКАД, пуховичское направление) продается за 6500 долларов в эквиваленте. Дом деревянный, двухэтажный, общей площадью 57,5 «квадрата». Отопление печное, вода сезонная, туалет на улице. Участок — 7 соток. Есть подвал, сарай, теплица.

В с/т «Шарик» (35 км от МКАД, пуховичское направление) дачу предлагают за 7300 долларов. Дом двухуровневый, 48 квадратных метров. Отопление печное. Участок — 4 сотки, есть сад, хозпостройки.

В с/т «Надежда-проект» (45 км от МКАД, пуховичское направление) предлагают дачу за 8500 долларов в эквиваленте. Дом 1988 года, двухуровневый, общей площадью 40 квадратных метров. Отопление печное, есть электричество, вода сезонная. Дом продается с мебелью. Участок — 4 сотки в частной собственности.

Дача в с/т «Березовая роща» (36 км от МКАД, молодечненское направление, д. Бояры) продается за 9900 долларов. Дом деревянный, 52 квадратных метра, два уровня. Отопление печное. В доме есть электричество, газ, проведена холодная вода. Участок — 7 соток.

В Векшицах (20 км от МКАД, молодечненское направление) небольшую дачу продают тоже за 9900. Дом сборно-щитовой, 25 квадратных метров, обшит вагонкой. Участок — 5 соток. В объявлении сказано, что на участке есть центральный водопровод.

В с/т «Лесное» (30 км от МКАД, пуховичское направление) предлагают дачу за 11 500 долларов. Дом одноэтажный, деревянный, обшит вагонкой. Есть свет, вода — сезонная, в 100 метрах колонка, отопление — русская печь. Участок — 8 соток. На участке есть два сарая, теплица.

В с/т «Пралески» (30 км от МКАД, молодечненское направление) предлагают дачу за 13 500 долларов. Дом из сруба, два уровня, общая площадь — 65 квадратных метров. Участок — 4,5 сотки. Отопление печное, есть камин. В доме — газ, электричество, холодная вода. Туалет на улице. На участке есть сад, теплица, хозпостройки.

В с/т «Пуща» (24 км от МКАД, могилевское направление) продают дачу за 14 000 долларов. Дом кирпичный, внутри обшит вагонкой. Вода и свет в доме. Участок — 6 соток.

В с/т «Ручьи» (25 км от МКАД, раковское направление) предлагают дачу за 15 000 долларов в эквиваленте. Дом двухэтажный, кирпичный, общей площадью 30 «квадратов». К дому пристроен гараж. Отопление печное, вода сезонная, заведена в дом. Туалет на улице. Участок — 4,7 сотки, в частной собственности. Есть хозпостройки — сарай, душ, парник.

В с/т «Ручеек» (27 км от МКАД, мядельское направление) за дачу тоже хотят 15 000 долларов. Дом деревянный, обложен кирпичом. Общая площадь — 90 квадратных метров. Участок — 6 соток, приватизирован. Капитальный гараж с подвалом. Электричество есть, вода сезонная.