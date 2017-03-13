закрыть
13 марта 2017, понедельник, 22:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

NASA может отправить человека на Марс в железном баке

5
  • 13.03.2017, 21:52

Подобным способом на Марс могут отправить первого человека уже в декабре 2021 года.

Ученые могут в ближайшем времени рассказать о миссии по разведки в глубоком космосе. Устройство NASA в три раза превышает мощность существующих систем. Эксперименты в вакуумной камере с астронавтами позволили имитировать космическую среду, сообщает gogetnews.info.

Роботизированная составляющая прибора позволит продемонстрировать самые передовые в мире и самые эффективные системы электродвижения по Солнечной системе.

Программа состоит из двух частей, которая будет управлять роботизированными и пилотируемыми операциями аппаратов на полигоне в космосе, чтобы продемонстрировать ключевые возможности, необходимые для колонизации Марса.

Стоимость проекта оценивается на сумму около 1,4 миллиарда долларов, не включая стоимость запуска. Подобным способом на Марс могут отправить первого человека уже в декабре 2021 года.

Этим летом NASA утвердило миссии радикального перенаправления астероида, чтобы перейти к следующему этапу проектирования и разработки в рамках текущей миссии.


Мнение

Забота о безопасности виртуального «союза»
Забота о безопасности виртуального «союза» Роман Яковлевский
«Не верьте Лукашенко, надо протестовать, выходить на площади»
«Не верьте Лукашенко, надо протестовать, выходить на площади» Зянон Позняк
Будем вместе, и Беларусь станет свободной
Будем вместе, и Беларусь станет свободной Евгений Афнагель
Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные