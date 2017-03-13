Известного гомельского блогера Филипповича даже задерживали в эфире 40 13.03.2017, 22:15

Максим Филиппович

Фото: «Радыё Свабода»

Максима Филипповича, который участвовал во многих Маршах рассерженных белорусов, задержали в родительском доме.

13 марта известного видеоблогера из Гомеля Максима Филипповича задержали в родительском доме. По информации от видеоблогера, его задерживали с участием отряда специального назначения.

Блогер вел прямую трансляцию задержания в «Фейсбуке». За его родителями, которые живут в деревне Кореневка на улице Лесной, было установлено наружное наблюдение. С 17 часов в «Ниве» серебряного цвета с регистрационными знаками 7807 ХТ-3 сидели двое в штатском, которые следили за его родителями.

После того, как милиция начала выводить блогера из дома, трансляцию задержания продолжила его мать. Женщина не могла сдержать слез, комментируя задержание сына:

«Господи, спаси и сохрани моего ребенка! Там еще эти «бандерлоги» стоят. Вы за каждую слезу ответите, сволочи!», - со слезами сказала мать блогера.

Сегодня Максима Филипповича заочно приговорили к 13 суткам ареста за участие в гомельском Марше рассерженных белорусов.