Известного гомельского блогера Филипповича даже задерживали в эфире

Известного гомельского блогера Филипповича даже задерживали в эфире40
- 13.03.2017, 22:15
Максима Филипповича, который участвовал во многих Маршах рассерженных белорусов, задержали в родительском доме.
13 марта известного видеоблогера из Гомеля Максима Филипповича задержали в родительском доме. По информации от видеоблогера, его задерживали с участием отряда специального назначения.
Блогер вел прямую трансляцию задержания в «Фейсбуке». За его родителями, которые живут в деревне Кореневка на улице Лесной, было установлено наружное наблюдение. С 17 часов в «Ниве» серебряного цвета с регистрационными знаками 7807 ХТ-3 сидели двое в штатском, которые следили за его родителями.
После того, как милиция начала выводить блогера из дома, трансляцию задержания продолжила его мать. Женщина не могла сдержать слез, комментируя задержание сына:
«Господи, спаси и сохрани моего ребенка! Там еще эти «бандерлоги» стоят. Вы за каждую слезу ответите, сволочи!», - со слезами сказала мать блогера.
Сегодня Максима Филипповича заочно приговорили к 13 суткам ареста за участие в гомельском Марше рассерженных белорусов.