Немецкий переводчик получил премию за книгу белорусского писателя 13.03.2017, 22:23

Томас Вайлер

Фото: euk-straelen.de

Переводчик из Германии Томас Вайлер получил престижную премию Штреленера.

Награда досталась ему за перевод с русского на немецкий язык романа Виктора Мартиновича «Паранойя».

Переводческая премия Штреленера была основана в 2001 году культурным фондом NRW. Это одна из самых престижных литературных премий Германии для переводчиков. За перевод «Паранойи» Томас Вайнер получил не главный приз, а специальный подарок спонсоров. Его материальный эквивалент — 5 тысяч евро.

Как рассказал tut.by Виктор Мартинович, Томас Вайлер специализируется на белорусской литературе. Кроме «Паранойи» он перевел на немецкий язык «Мову» — еще один роман Мартиновича, который автор 6 апреля будет презентовать в Цюрихе, эссе того же Мартиновича для газеты «Die Zeit», роман Альгерда Бахаревича «Сарока на шыбеніцы», стихи Владимира Орлова, Алеся Рязанова, Веры Бурлак и других белорусских авторов.

Виктор Мартинович. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сам Виктор Мартинович высоко оценил победу Томаса Вайлера.

- После распада СССР восточногерманские вузы прекратили готовить переводчиков из бывших языков Союза. Все держится на чистом энтузиазме единиц, которым при этом удается популяризировать нашу национальную литературу. Томасу пришлось работать с действительно сложными биязыковыми текстами (например, с романом «Мова»). Я очень рад за него.