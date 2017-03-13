Палата общин приняла закон о Brexit в окончательном виде 13.03.2017, 23:13

Депутаты отклонили поправки верхней палаты.

Палата Общин британского парламента в понедельник, 13 марта, приняла в окончательном виде закон о Brexit. Предварительно депутаты отклонили две поправки к законопроекту, предложенные Палатой лордов: об односторонней гарантии прав проживающих в Великобритании граждан стран Евросоюза после Brexit и о наделении парламента правом голоса в утверждении результатов переговоров Лондона с ЕС, передает dw.com.

Теперь верхняя палата британского парламента должна еще раз рассмотреть законопроект о Brexit. Ожидается, что лорды согласятся с решением Палаты общин, и произойдет это еще в понедельник вечером. Затем закон о Brexit поступит на подпись к королеве.

После принятия закона о Brexit премьер-министр Тереза Мэй получит полномочия для старта переговоров с Евросоюзом, которые должны завершиться в течение двух лет. Ожидается, что с заявлением о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС Мэй может вступить в парламенте уже во вторник, 14 марта.

Лондон отказывается предоставлять односторонние гарантии живущим в Британии гражданам ЕС, пока Евросоюз не пообещал защитить права живущих на континенте британцев. В Великобритании живут 3 миллиона граждан ЕС. На континенте проживает около миллиона британцев.