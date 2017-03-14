Послу Нидерландов запретили въезд в Турцию 1 14.03.2017, 7:38

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Нуман Куртулмуш

Также Анкара отменила все дипломатические рейсы из Голландии.

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш объявил о запрете на въезд в страну послу Нидерландов, сообщает Reuters.

По словам политика, "Нидерланды напали на международное право", а действия страны свидетельствуют "об упадке в Европе".

Куртулмуш также заявил об отмене государственных встреч на высоком уровне с Нидерландами.

Отмечается, что это касается мероприятий министерского уровня и выше. По его словам, также отменены все дипломатические рейсы из Нидерландов.

Вице-премьер рекомендовал парламенту страны отменить дружественные соглашения между Анкарой и Амстердамом.

Напомним, дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами возник после того, как самолет с главой турецкого МИД не пустили в страну. Позже голландские власти выпроводили из страны и объявили "нежелательным иностранцем" министра по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя.