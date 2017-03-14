Кулинарная карта Беларуси стала доступна онлайн 2 14.03.2017, 7:58

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Сайт знакомит с большим разнообразием белорусских блюд и рецептов.

Кулинарная карта Беларуси стала доступна онлайн на портале gastinia.by.

Gastinia.by - сайт, созданный БОО "Отдых в деревне" и студентами факультета международных отношений БГУ. Задача проекта - продемонстрировать богатое кулинарное наследие Беларуси, которое сохранилось в основном в глубинке.

Портал знакомит гостей с большим разнообразием местных блюд, рецептов и историей их создания. Посетители найдут здесь информацию о гастрономических маршрутах и фестивалях по всей Беларуси.

На сайте также есть раздел о "кулинарных привидениях" - блюдах, рецепты которых уже практически забыты.

В планах - создать приложение с рецептами, которых собрано уже более 200.