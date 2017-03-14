Кулинарная карта Беларуси стала доступна онлайн2
- 14.03.2017, 7:58
- 2,722
Сайт знакомит с большим разнообразием белорусских блюд и рецептов.
Кулинарная карта Беларуси стала доступна онлайн на портале gastinia.by.
Gastinia.by - сайт, созданный БОО "Отдых в деревне" и студентами факультета международных отношений БГУ. Задача проекта - продемонстрировать богатое кулинарное наследие Беларуси, которое сохранилось в основном в глубинке.
Портал знакомит гостей с большим разнообразием местных блюд, рецептов и историей их создания. Посетители найдут здесь информацию о гастрономических маршрутах и фестивалях по всей Беларуси.
На сайте также есть раздел о "кулинарных привидениях" - блюдах, рецепты которых уже практически забыты.
В планах - создать приложение с рецептами, которых собрано уже более 200.