закрыть
14 марта 2017, вторник, 9:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Freedom House требует освободить всеx «нетунеядцев»

2
  • 14.03.2017, 8:17
  • 1,136

Международная организация «Фридом Хаус» (Freedom House) осудила задержания активистов в связи с протестами в стране.

«Власти Беларуси задержали или оштрафовали более 75 протестующих за реализацию их права на мирный протест, - заявил Марк Берент, директор программ по Евразии. - Таким образом власти хотят подавить критику декрета Лукашенко, требующего от всех безработных оплатить налог за то, что они «социальные иждивенцы». Власти также должны принять во внимание протесты в связи с построением бизнес-центра на месте массовых захоронений в Куропатах».

Беларусь признана «несвободной» в мировом рейтинге свободы в 2017 году, «несвободной» в рейтинге свободы прессы и «несвободной» в рейтинге свободы интернета с индексом демократии 6,64 пунктов (по шкале от 1 до 7).


Мнение

Забота о безопасности виртуального «союза»
Забота о безопасности виртуального «союза» Роман Яковлевский
«Не верьте Лукашенко, надо протестовать, выходить на площади»
«Не верьте Лукашенко, надо протестовать, выходить на площади» Зянон Позняк
Будем вместе, и Беларусь станет свободной
Будем вместе, и Беларусь станет свободной Евгений Афнагель
Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные