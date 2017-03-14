Freedom House требует освободить всеx «нетунеядцев» 2 14.03.2017, 8:17

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Международная организация «Фридом Хаус» (Freedom House) осудила задержания активистов в связи с протестами в стране.

«Власти Беларуси задержали или оштрафовали более 75 протестующих за реализацию их права на мирный протест, - заявил Марк Берент, директор программ по Евразии. - Таким образом власти хотят подавить критику декрета Лукашенко, требующего от всех безработных оплатить налог за то, что они «социальные иждивенцы». Власти также должны принять во внимание протесты в связи с построением бизнес-центра на месте массовых захоронений в Куропатах».

Беларусь признана «несвободной» в мировом рейтинге свободы в 2017 году, «несвободной» в рейтинге свободы прессы и «несвободной» в рейтинге свободы интернета с индексом демократии 6,64 пунктов (по шкале от 1 до 7).