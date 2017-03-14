Милиционер: Пусть у вас все получится 25 марта! 19 14.03.2017, 8:46

Лидер «Молодого Фронта» Дмитрий Дашкевич рассказал о случае, который с ним произошел в тюрьме на Окрестина.

Об этом активист, который провел там трое суток, написал в Фейсбуке:

После отбоя стучит в двери сотрудник:

- Дашкевич здесь есть? - говорит спокойно.

- Есть, - отвечаю я с верхних нар.

- Подойди сюда, пожалуйста, - выдает странное милиционер.

«Капец, - думаю я, - что вам и по ночам от меня надо?!» - спрыгиваю на стол, потом на скамейку, прыгаю в сапоги, подхожу на двери. Через амбразуру для глаз смотрит на меня человек и после паузы говорит: «Спасибо тебе, Дмитрий, за Куропаты!» Я выпадаю в осадок и бормочу благодарность, а тот продолжает:

- Спасибо, реально, вы - молодцы! Надеюсь, 25-го у вас все получится. Пусть у вас получится все 25-го!

- Спасибо, спасибо, - качаю головой я и когда сотрудник уходит, все еще потрясенно стою у дверей.

Лег я на нары и думаю: а сколько их, таких-милиционеров, готовых «нас» благодарить? Мы-то привыкли видеть милицию только с самой мерзкой стороны: если она хватает нас в темных подъездах, молотит резиновыми дубинками, лжесвидетельствует на судах, а если найдется там кто нормальный, то один на миллион.

Но сколько их, кто не встал на колени перед НКВД-шной формой? Сколько тысяч тех силовиков, которые хотели бы сегодня сказать оппозиции: пусть 25-го у вас все получится?!