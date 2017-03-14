Facebook запретил использовать данные о пользователях для слежки 3 14.03.2017, 9:01

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Компания Facebook запретила разработчикам использовать хранящуюся в социальной сети информацию о пользователях.

В компании заявили, что таким образом уточняют свою существующую политику, сообщает Би-би-си.

"Разработчики не могут использовать собранную информацию, чтобы создавать инструменты для слежки", - сказали в компании.

Как сообщается, в прошлом году Американский союз защиты гражданских свобод узнал о том, что компания Facebook и ее подразделение Instagram передавали данные пользователей компании Geofeedia, которая занимается разработкой продуктов для наблюдения, предназначенных для правоохранительных органов.

2 марта сообщалось, что социальная сеть Facebook начала использовать алгоритм, вычисляющий по постам пользователей людей, которые находятся под угрозой суицида.