закрыть
14 марта 2017, вторник, 9:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Британский парламент утвердил законопроект о Brexit

  • 14.03.2017, 9:27
БРИТАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
ФОТО: SKY NEWS

Палата лордов британского парламента в понедельник одобрила окончательный вариант законопроекта о выходе из ЕС.

Ранее законопроект был одобрен Палатой общин. Премьер-министр Тереза Мэй может объявить о начале процедуры так называемого Брекзита уже во вторник, 14 марта.

Правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. Нижняя палата одобрила предложение правительства, однако палата лордов, в которой у правительства нет большинства, в начале марта внесла в законопроект две поправки. Первая касалась предоставления гарантий находящимся на территории страны гражданам ЕС, другая – наделения парламента возможностью заблокировать действия правительства по выходу из Евросоюза. Однако после того как нижняя палата отвергла поправки, палата лордов приняла закон без них.

Процесс выхода Великобритании из ЕС должен быть начат к 31 марта и может занять до двух лет.

В июне 2016 года большинство жителей Британии на референдуме высказались за выход из Евросоюза. Несмотря на то, что большинство парламентариев были против Брекзита, представители ведущих партий – консерваторы и лейбористы – заявили, что исполнят волю избирателей.


Мнение

Забота о безопасности виртуального «союза»
Забота о безопасности виртуального «союза» Роман Яковлевский
«Не верьте Лукашенко, надо протестовать, выходить на площади»
«Не верьте Лукашенко, надо протестовать, выходить на площади» Зянон Позняк
Будем вместе, и Беларусь станет свободной
Будем вместе, и Беларусь станет свободной Евгений Афнагель
Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные