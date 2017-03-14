«Белтелеком» предупреждает: 2 дня будут перебои с интернетом, ТВ и связью 14.03.2017, 9:36

Оператор вроде как проводит ремонтные работы на сети передачи данных.

14 и 15 марта абоненты «Белтелекома» столкнутся с перебоями интернета, телевидения и электросвязи IMS.

Ночью 14 марта пользователи интернета столкнутся с кратковременными перерывами в работе электросвязи IMS, интернет-услуг ByFly и телевидения Zala. При перерывах телефонной связи доступ к экстренным службам возможен по мобильной связи.

15 марта с 1:00 до 06:00 будут проводиться работы на оборудовании Cisco Wi-Fi. Во время проведения работ возможен перерыв до 1 часа доступа в сеть Интернет абонентов услуги «Доступ в сеть Интернет на базе технологии Wi-Fi», «Предоставление в пользование сети Wi-Fi», а так же в работе портала авторизации Cisco Wi-Fi.

В среду возможны ограничения в работе справочно-информационных служб: 109, 199, 190-197, 188, 172, 175, 166, 164 и автоинформаторов 2003498, 2760102, 130 в связи с работами на сети РУП «Белтелеком».