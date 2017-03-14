Что делали Лукашенко с «комсомольцем» в гостях у Прокопени 60 14.03.2017, 9:40

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Реакцию Байнета на визит Александра Лукашенко в IT-компании можно охарактеризовать как скептическо-настороженную.

Вчера Лукашенко посетил две компании, работающие в сфере информационных технологий, владельцами которых белорусский предприниматель Виктор Прокопеня и крупный российский бизнесмен Михаил Гуцериев. На встречу Лукашенко взял с собой идеолога и бывшего руководителя БРСМ Всеволода Янчевского.

В ходе встречи Лукашенко заявил, что со стороны государства им и «впредь будет оказываться содействие» компаниям, работающим в IT-секторе.

– Я готов вас поддерживать там, где надо, что-то упростить. Но нужно, чтобы этот процесс был прозрачным, – добавил он.

Байнет настороженно воспринял неожиданный визит руководителя страны, пишет «Солидарность».

«О мой бог ... Уже даже страшно, когда он компании посещает частные».

«Ищет, откуда бы еще урвать».

«Вот замечательный пример государственно-частного партнерства... Приехал посмотреть, как шерсть на овцах прирастает?»

«Не надо никакой поддержки IT-сектору. Он сам неплохо справляется. Везде, куда влазит государство, начинается бардак».

«Колхозы поднял, заводы запустил – пора бы и в IT-секторе навести жесточайший порядок…»

«Бегите, Виктор, бегите…»

«Как мне кажется, этим Лукашенко хочет успокоить ИТ-общественность после отставки Цепкало».

«Вот это жизненный поворот! Вчера называл Прокопеню жуликом, а сегодня к нему на поклон. А вообще, на месте Лукашенко умный человек бы проводил мозговые штурмы с командой экономистов и принимал бы неотложные решения по либерализации экономики, а не по частным компаниям в сопровождении комсомольца катался бы…»