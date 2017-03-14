Мирный и Хьюи завершили выступление на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе 14.03.2017, 10:01

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Фото: news.cn

Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи завершили выступление на теннисном турнире категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе.

В матче за выход в четвертьфинал парного разряда Мирный и Хьюи уступили бразильско-британскому дуэту Бруно Соарес / Джонатан Маррей — 6:7 (3:7), 3:6, сообщает БелТА.

В первой игре белорусско-филиппинский тандем был сильнее болгарина Григора Димитрова и швейцарца Стэна Вавринку - 6:4, 3:6, 10:3.

В одиночном разряде главной сенсацией стало поражение во втором раунде первой ракетки планеты британца Энди Маррея, проигравшего канадскому теннисисту Вашеку Поспишилу, занимающему 129-е место в мировом рейтинге - 4:6, 6:7 (5:7). Правда затем обидчик Маррея и сам зачехлил ракетку, уступив сербу Душану Лайовичу (106-й номер рейтинга АТР) - 7:6 (7:4), 3:6, 5:7.

У женщин почти все главные фавориты держат марку. В число участниц 1/8 финала пробились 7 представительниц первой десятки мирового рейтинга: немка Ангелика Кербер (2), чешка Каролина Плишкова (3), словачка Доминика Цибулкова (5), испанка Гарбинье Мугуруса (7), россиянка Светлана Кузнецова (8), американка Мэдисон Киз (9) и украинка Элина Свитолина (10). Из топ-10 борьбу уже завершили румынка Симона Халеп (4) и полька Агнешка Радваньска (6).

Нынешняя первая ракетка мира американка Серена Уильямс пропускает состязания в Индиан-Уэллсе и поэтому в понедельник уступит первое место рейтинга WTA Ангелике Кербер.

Лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко дважды выигрывала турнир в Индиан-Уэллсе - в 2012 и 2016 годах.