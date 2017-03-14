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Цены на нефть остаются у трехмесячного минимума

  • 14.03.2017, 10:22
  • 11,350

Инвесторы ожидают статистику ОПЕК об объемах добычи в странах картеля в феврале.

Цены на нефть слегка растут на ожиданиях инвесторами данных ОПЕК об объемах добычи в странах картеля в феврале, которые будут опубликованы позднее во вторник.

На 08.57 стоимость нефтяной смеси марки Brent росла на 0,8% - до $51,39 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 0,02%, до $48,41 за баррель.

"Основная цель плана сокращения добычи ОПЕК заключается не только в том, чтобы способствовать увеличению цен, но и в том, чтобы сократить глобальные запасы", - цитирует газета The Wall Street Journal аналитика SCI International Гао Цзяна.

Также участники рынка ожидают данных Американского института нефти (API) о запасах нефти в США, а в среду выйдет официальная статистика запасов "черного золота" от Минэнерго США.


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