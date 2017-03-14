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«Жыве Беларусь!» - синхронно ответили минчане

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  • 14.03.2017, 10:31
  • 10,456

Какие настроения у людей в столице Беларуси?

О показательном случае написал в Фейсбуке минчанин:

- Пью пиво, читаю книжку, традиционно, в ближайшем к дому баре. В зале две компании. Гуляют отдельно и явно незнакомы. И там и там - граждане вполне пролетарского вида, как всегда. В обеих группах разговоры о политике, ессно. Но если раньше говорили больше за Украину и Россию, сейчас - о "трешке", само собой.

Одна из компаний сворачивается, платит по счету, движется на выход.

Бармен, протирая бокал:

- Спасибо, что зашли. Приходите еще.

Один из уходящих:

- Жыве Беларусь!

- Жыве! - почти синхронно отвечает вторая компания.

 - Жыве, - спокойно и почти буднично отвечает бармен, не отрываясь от работы.

Раньше такого не бывало. Только мне кажется, что экономические проблемы, протесты и вообще все происходящее странным образом ведут к росту национального самосознания?


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