Эксперты: Власти подставляют банки 14 14.03.2017, 10:41

13,793

Государственные предприятия загнали в долговую яму.

Более 82% просроченной задолженности по кредитам и займам на начало 2017 года приходилось на организации госсектора, сообщает Национальный банк Беларуси.

Общая сумма «плохих долгов» составила 2,17 млрд рублей, из которых на долю промышленных предприятий пришлось более 1,2 млрд.

– Это стало результатом роста неплатежей по выданным ранее кредитам вследствие экономических просчетов, отсутствия действенных шагов по сокращению расходов и поиску новых рынков сбыта, – подчеркнул заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Калечиц.

На 1 февраля текущего года доля проблемных активов банков увеличилась вдвое и составила 13,3%.

Почему банки кредитуют неплатежеспособные госпредприятия пишет Завтра твоей страны.

Госсектор проедает кредиты

– Это те кредиты, которые банки выдают по распоряжению властей. То есть, такие предложения, от которых нельзя отказаться, – отмечает старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

По его словам, если традиционное рыночное кредитование обычно не несет таких высоких рисков, так как банки тщательно анализируют кредитную историю физических лиц, состояние баланса и качество залогов предприятий.

А вот директивное кредитование, как считает эксперт, таит в себе множество опасностей.

– Возьму на себя смелость предположить, что чаще всего речь идет о проедании денег. В основном этим грешат крупные и градообразующие предприятия, которые с социальной точки зрения сложно взять и остановить, – говорит аналитик.

Экономист «Либерального клуба» Антон Болточко отмечает, что ситуация с плохой задолженностью белорусского госсектора очень серьезная.

– Государство аккумулирует плохие активы. Это небезопасно не только для банковского сектора, но и для всех остальных. Без вливаний и различной государственной помощи госпредприятия вряд ли смогут конкурировать с аналогичными компаниями в других странах, – подчеркивает эксперт.

Правительство надеется на агентство

Вадим Иосуб напоминает, что в последнее время правительство и Нацбанк говорят о планах по сокращению директивного кредитования.

– Правда, они решили сделать это не «одним махом», а постепенно, – говорит эксперт. – Кроме того, финансовые власти страны планируют перевести плохие банковские активы на баланс ОАО «Агентство по управлению активами», указ о создании которого был подписан в июле прошлого года.

Рассчитывая на сокращения директивного кредитования и работу данного агентства, Нацбанк ожидает, что эту тенденцию удастся переломить в течение двух лет.

По словам старшего аналитика «Альпари», этот сценарий реализуется только в том случае, если план по сокращению объемов директивного кредитования внезапно не превратится в их наращивание.

МВФ недоволен ростом плохих активов

Антон Болточко считает, госпредприятия не скоро рассчитаются с просроченной задолженностью.

– Когда говорят, что кризис может скоро закончиться, а наши предприятия восстановят прежние объемы производства, доля проблемных активов показывает, что это не так. А очищение балансов госпредприятий до устойчивого уровня не произойдет быстро, – полагает экономист.

Кроме того, эксперт «Либерального клуба» подчеркивает, что проблема просроченной задолженности -- критически важный пункт при принятии решения о выдаче кредита Международным валютным фондом.

– Именно поэтому кредиторы МВФ настаивают на том, чтобы белорусские власти продемонстрировали свою готовность реформировать систему управления государственными предприятиями, – подчеркивает Антон Болточко.