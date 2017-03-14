Блогер Cергей Петрухин: Буду бороться и дальше! 4 14.03.2017, 10:50

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Cергей Петрухин

Фото: «Радыё Свабода»

Мы должны добиваться проведения демократических выборов.

Сегодня суд в Бресте продолжит рассмотрение административного дела блогера Сергея Петрухина. Вчера суд перенес рассмотрение дела за участие в несанкционированной акции в Бресте на 10 утра 14 марта.

Блогер Петрухин вел прямые репортажи с митингов «нетунеядцев» 5 марта в Бресте и 11 марта в Пинске.

Вчера он вел живой видеорепортаж в фейсбуке из зала суда, когда рассматривалось дело об участии Сергея Петрухина в несанкционированном мероприятии, передает «Радыё Свабода».

Видеосюжеты, в которых раскрывается коррупция и беззаконие, Сергей Петрухин выкладывает в своем блоге «Народный репортер».

46-летний Сергей Петрухин из Бреста известен как автор острых сюжетов, в которых озвучивает факты коррупции, злоупотребления чиновников, милиционеров. Первый свой сюжет Сергей снял четыре года назад:

- Свой блог я начал вести в начале 2013 году. Первый сюжет был посвящен проблемам с ЖКХ. В моем доме долго не делали ремонт. Тогда я приобрел фотоаппарат, у меня давно был интерес к этому. С помощью этого инструмента я снял фильм, который назвал «Сага о четвертом ЖЭС», и выложил ленту в интернете. Ленту заметили на tut.by. С того времени и веду свой блог.

- Название «Народный репортер» вы сами придумали, это полностью ваш канал?

- Да, это мое название, я уже четыре года и руковожу каналом, и создаю для него сюжеты.

- Легко ли было начинать работать с видео? Или вы уже умели делать фильмы?

- У меня тогда не было никакого опыта. Все начинал с нуля, как говорится. Но снимать на самом деле совсем не сложно. Это только кажется, что трудно, а на самом деле достаточно просто, нужно только разобраться.

Сергей Петрухин родился в Кобрине, в Брест приехал на работу. По образованию он актер, поэтому устроился в местном театре, позже приобрел квартиру в областном центре. Но из театра ушел:

- Разве у нас можно работать в государственных учреждениях? Ситуация в театре аналогичная, что и на заводе. Такие же интриги, такое же распределение власти. Это мне неинтересно и противно. К тому же спектакли также cтавились неинтересные. Поэтому я бросил эту работу.

- Но разоблачать коррупционеров, противодействовать милиционерам, силовикам - это требует еще больше нервов. Это же и преследование в том числе, прессинг со стороны чиновников, силовиков?

- Это первый суд надо мной. Мне даже странно, что когда я приношу в Следственный комитет материалы о коррупции, злоупотребления со стороны властей, причем приношу конкретные доказательства, с печатями в том числе, - то ничего не происходит. Никто не проводит расследований фактически готовых дел. А тут мне предъявляют, что я сделал какой-то репост, что-то непонятное. Это просто система, в которой находятся все государственные структуры. Поэтому следователи и не расследуют злоупотребления чиновников - ведь они, по сути, одно целое. Я же хочу, чтобы было все прозрачно. Буду бороться и дальше за право каждого человека на достоинство, уважение к нему, за свободу.

- Сергей, во время рассмотрения дела в суде вы делали живую трансляцию в социальных сетях и на вопрос судьи, доверяете ли вы ему, прозвучал ответ - «нет». А почему?

- Судья, который меня судил, сам нечистый на руку и был задержан за преступление, за что имеет взыскание.

- Этот судебный сотрудник - личность, которая cтала одним из «героев» «Народного репортера?»

- Да, он и фигурировал в одном из материалов «Народного репортера», мы писали о нем. Знаю, что судью этого оштрафовали, наказали за злоупотребления.

- С чем связан сегодняшний суд? Какой приговор может вынести судья в отношении вас?

- Мне кажется, что хотят меня и моего оператора, Дмитрия Горбунова, изолировать накануне Марша рассерженных белорусов 25 марта. Поэтому приговор будет - заключение на 15 суток. Дело в том, что у нас получились достаточно прилично снимать акции рассерженных белорусов. Мы показали в том числе и милиционеров, которые работали в штатском на акциях. Это очень сильно разозлило силовиков. Я же не журналист, я блогер, поэтому показываю события из маршей и комментирую ситуацию. Я же никакой не организатор акций. Но имею право на то, чтобы высказывать свое мнение во время живой трансляции в интернете. Это, видимо, очень не нравится.

- Как вы оцениваете cитуацию? Растут ли протесты в регионах? Проснулись ли белорусы и готовы бороться за изменения в стране?

- Я думаю, что если не будет результата из выступлений граждан страны, если мы, пользуясь ситуацией, не проведем демократические выборы (но, подчеркиваю, только мирным путем), то нас окончательно сделают рабами. Мы должны выбираться из этой ситуации, потому что людей ограбили, забрали все права, в том числе и свободу.